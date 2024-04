Mare forza 5 e tempo pessimo: il difficile salvataggio della Guardia Costiera del velista spagnolo disperso – Il video

La Guardia costiera dal pomeriggio di ieri fino alle luci dell’alba è stata impegnata a soccorrere uno spagnolo che aveva iniziato l’11 aprile, una navigazione in solitario dall’isola di Creta verso la Sicilia, a bordo di un’imbarcazione a vela di 12 metri, e di cui da giorni non si avevano più notizie. L’Sos è arrivato dal centro di soccorso del Pireo (Grecia) e acquisita una segnalazione satellitare che indicava la possibile presenza dell’unità a 110 miglia da Capo Spartivento, si è messa in moto la macchina di soccorso della Guardia costiera coordinata dalla Direzione marittima di Reggio Calabria, con un aereo decollato da Catania, una motovedetta partita da Roccella Jonica e due mercantili dirottati in zona. Il salvataggio è stato molto complicato, con pessime condizioni meteo, 40 nodi di vento e mare 5 in peggioramento. Dopo le prime cure prestate a bordo, il velista è stato affidato ai sanitari del 118 che lo attendavano al porto di Roccella dove è arrivato stamattina.

