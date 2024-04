La coppia indebitata che finge di separarsi per fregare il Fisco

Per non pagare 700 mila euro di imposte un agente immobiliare e la moglie hanno finto di separarsi. L’evasore fiscale ha intestato alla moglie tutte le case e un’automobile Smart. Alla madre di lei invece aveva donato la sua Porsche. Così, figurando senza soldi, poteva evitare i problemi con l’Agenzia delle Entrate. Ma si è tradito pubblicando su Facebook le foto dei suoi viaggi con la moglie. Tra cui uno scatto in coppia all’ombra della Tour Eiffel a Parigi. I post sono stati notati dalla Guardia di Finanza. A quel punto, racconta l’edizione torinese di Repubblica, le fiamme gialle hanno trovato la nuova abitazione in cui la coppia conviveva. Due giorni fa la Corte d’Appello ha confermato le condanne in primo grado: due anni per lui, un anno e mezzo alla finta ex moglie. La coppia dovrà pagare 50mila euro di provvisionale a un creditore. Ovvero un uomo che aveva vinto una causa civile con l’agente immobiliare. Mentre i giudici hanno riconosciuto «lo scioglimento del matrimonio di carattere fraudolento e fittizio, perché i coniugi avrebbero continuato a vivere more uxorio, per creare una situazione apparente che favorisse la sottrazione dei debiti tributari e civili dei beni dell’uomo».

