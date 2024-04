Bene Negramaro, Mara Sattei e LRDL. Inciampano Baby K e Chadia. Le nostre recensioni delle uscite della settimana

Intensissima settimana di nuove uscite, tanto da palesarsi un problema discografico serissimo con un calendario di proposte a cui è impossibile star dietro. Come album salutiamo i felici ritorni di Mario Venuti e Renzo Rubino, specie il secondo ci offre un’opera straordinaria. In zona rap, buono il lavoro del producer 3D e di Jack The Smoker. Spostandoci nei meandri indie, atmosferico il disco di Ainé, una delizia quello di Chiaré, una bomba quello di Mazzariello. Affollata anche la sezione singoli: i Negramaro rispolverano il sound delle origini; sempre ottimo il duo La Rappresentante di Lista, Mara Sattei si sbizzarrisce con il fratellino Thasup; Ditonellapiaga rievoca il pop anni ’90; in formissima anche ANNA e gli strepitosi I Hate My Village, un colpo di tacco di gran classe il pezzo che mette insieme Anna Castiglia e Ghemon. Note dolenti: Baby K prova a fare passi in avanti ma il suo resta un pop sempliciotto e ammiccante, Chadia stila Le regole della bitch e già il titolo dice tutto. Chicca della settimana: Invito per colazione, indomabile album firmato Simone Matteuzzi.