La finta Santorini costruita dai cinesi, il resort identico all’isola greca fa impazzire gli influencer – I video

Case dalle pareti bianche a forma di cubi, tetti blu, mare cristallino e panorami mozzafiato. Tutte caratteristiche che riportano alla mente dei turisti l’inconfondibile, nonché celeberrima, Santorini in Grecia. Ma niente ha a che vedere con l’isola delle Cicladi. Ci troviamo in Cina – nella provincia dello Yunnan – dove il Resort Santorini Dali ha riprodotto fedelmente tutto ciò che caratterizza l’isola del Mar Egeo. I video che spopolano sui social raccontano, infatti, di una “finta Santorini” cinese realizzata sul lago Erhai: atmosfera magica, case arroccate in cima alle scogliere e pure ristoranti di cucina “tipica” della Grecia. La fake Santorini ha già conquistato molti utenti su TikTok dove i filmati pubblicati dagli influencer stanno diventando virali. Yasmin von Roon, tiktoker che ha scoperto l’imitazione, ha raccontato di essere rimasta sorpresa dalla somiglianza, dal clima soleggiato e pure dal forte vento che ricordano quelli della vera isola greca.

Il tuo browser non supporta il tag iframe



Il tuo browser non supporta il tag iframe

