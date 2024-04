Milano, baby gang al femminile aggredisce un 31enne sfregiandolo al viso. Due arresti – Il video

Insieme ad altre coetanee avevano picchiato un uomo e l’avevano sfregiato in viso con una lattina

dopo una banale lite. Per questo i carabinieri di Milano hanno eseguito un’ordinanza di custodia in carcere a carico di un’italiana 15enne e un’albanese 17enne, per lesioni personali con deformazione permanente del viso. L’aggressione risale al 28 dicembre, a Milano, contro un 31enne. La baby gang ha accerchiato il giovane prendendolo a calci, pugni e provando pure a strangolarlo con una sciarpa. Poi sul finale lo sfregio sul volto. Altre due ragazze, oltre alle arrestate, sono state perquisite.

La Baby Gang di Rozzano

L’ordinanza è stata eseguita dai carabinieri della compagnia di Milano Porta Magenta, con il supporto dei militari di Corsico, e si basa sulle indagini condotte dai carabinieri del Gratosoglio con l’analisi dei

social network, testimonianze, individuazioni fotografiche, analisi dei controlli del territorio e visione delle immagini degli impianti di videosorveglianza. la gang agiva tra Rozzano e la periferia sud di Milano.

Secondo il gip del Tribunale dei minori si è dovuto agire con la misura carceraria perché c’era il «concreto e serio pericolo di reiterazione dei reati, unitamente alla spiccata pericolosità sociale, desumibile dalle modalità dell’azione, dai precedenti di polizia a loro carico, nonché dalle circostanze di tempo e di luogo» dell’aggressione. «L’indagine si inquadra in una più ampia attività di contrasto al fenomeno dei gruppi giovanili deviati, condotta dalla compagnia dei carabinieri Milano Porta Magenta nei quartieri urbani periferici» che già nelle scorse settimane ha portato all’arresto di otto persone (di cui 6 minorenni) e alla denuncia di altri dieci per rapina, lesioni e tentato omicidio.

Leggi anche: