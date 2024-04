Salone del Mobile, la denuncia di Giulia Lamarca: «Un’ora per posteggiare e l’addetto mi ha aggredita verbalmente: se sei disabile devi stare a casa» – Il video

L’Influencer e psicologa: «Ho visto diversi posti auto vuoti per disabili, ma non mi hanno fatta entrare», racconta sui social

«Cercavo parcheggio da un bel po’ come tutti, con la differenza che cercavo un parcheggio disabili avendo il tagliandino. Per un’ora e mezza ad ogni parcheggio incontrato chiedevamo se ci fossero posti disabili disponibili. Ci rispondevano: “I parcheggi sono pieni chiedi al prossimo” mentre dalla strada si vedevano alcuni parcheggi disabili liberi». Giulia Lamarca, influencer disabile e psicologa di Torino, racconta – con un filmato su Instagram – la discriminazione subita al Salone del Mobile a Rho Fiera. I parcheggiatori le hanno, infatti, negato l’accesso ai posti auto. Uno di loro l’ha perfino aggredita verbalmente: «Voi persone con disabilità dovete stare a casa, se siete malati non venite qui», si legge nel post pubblicato sui social. «Quella che avete visto è solo una parte della reazione e discriminazione subita dall’addetto davanti al parcheggio che non solo non ha voluto farci entrare ma ci ha aggrediti verbalmente», dice Lamarca. Solo al quinto tentativo, con il quinto parcheggiatore, è infine riuscita a parcheggiare. «Trovo grave l’accaduto, sia le frasi ricevute sia il suo comportamento (se fossi stata da sola con mia figlia la situazione sarebbe stata ancora più grave), sia il fatto che una delle fiere più importanti che abbiamo non sia preparata ad accogliere visitatori con disabilità», si legge nel post.

Foto copertina: ANSA

