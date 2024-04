L’Antitrust multa Amazon per 10 milioni di euro: l’accusa sull’opzione «acquisto periodico». L’azienda annuncia ricorso

Pugno duro dell’Antitrust contro Amazon, multata per 10 milioni di euro con l’accusa di pratica commerciale scorretta. Secondo l’autorità, sul sito della piattaforma di e-commerce viene pre-impostata l’opzione di «acquisto periodico» anziché quella di «acquisto singolo» per un’ampia selezione di prodotti. Una pratica che per l’Antitrust limita la libertà di scelta dei consumatori. La sanzione colpisce due società del gruppo Amazon, entrambe con sede in Lussemburgo: Amazon Services Europe e Amazon EU. Dall’istruttoria svolta dal garante della concorrenza e del mercato è emerso che nella pagina di Amazon in cui sono descritte le caratteristiche di un articolo selezionato, puntualmente veniva pre-impostata l’opzione perché quell’acquisto fosse «periodico». Una pratica applicata non solo ai prodotti Amazon, ma anche a quelli venduti da terzi.

Perché l’Antitrust ha multato Amazon

«In questo modo viene limitata in modo considerevole la libertà di scelta dei consumatori – spiega in una nota l’Antitrust – La pre-spunta grafica dell’acquisto ricorrente induce a comprare periodicamente un prodotto – anche senza effettivo bisogno – limitando così la facoltà di scelta. Inoltre, la condotta attuata dal gruppo è stata ritenuta in contrasto con il canone di diligenza professionale perché un operatore dell’importanza di Amazon sarebbe tenuto a costruire le interfacce online, relative ai processi di acquisto, in modo da consentire ai consumatori di effettuare scelte commerciali libere e consapevole»

Amazon annuncia ricorso

Sulla decisione dell’Antitrust, Amazon ha già annunciato di voler presentare ricorso. L’azienda di Jeff Bezos si dice «in forte disaccordo con la decisione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e intendiamo fare ricorso». Amazon spiega che «ogni giorno i clienti traggono beneficio dal programma “Iscriviti e Risparmia” risparmiando denaro e tempo sulle consegne periodiche di prodotti che utilizzano regolarmente». Dal lancio del programma, Amazon sostiene che i clienti abbiano risparmiato finora 40 milioni di euro e ribadisce la priorità «di ottenere e mantenere la fiducia dei clienti e continueremo a lavorare per offrire loro un’ottima esperienza di acquisto».

