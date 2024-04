Così Bankitalia propone di permettere l’affitto solo delle case Green

La Banca d’Italia propone di permettere ai proprietari di case di affittarle soltanto se raggiungono degli standard energetici minimi. Il “consiglio”, racconta oggi La Verità, è contenuto in un articolo nella serie Questioni di economia e finanza. Dove si analizzano i modi per aumentare gli investimenti in efficienza energetica degli immobili. La Banca centrale italiana propone anche «una compartecipazione al costo da parte del beneficiario per limitare rischi di azzardo morale ed essere modulata in relazione al risparmio energetico atteso, al costo dell’intervento e alle caratteristiche reddituali e patrimoniali dei destinatari».

Le accise

Ma anche di aumentare tasse e accise per finanziare sussidi e sgravi fiscali. Ovvero sulla benzina e sul diesel degli autotrasportatori. Poi arrivano le conclusioni: «In caso di abitazioni in affitto private, potrebbe essere valutata l’ipotesi di concedere incentivi fiscali rafforzati al raggiungimento di determinati livelli di EE, oppure di subordinare la locazione al rispetto di standard minimi, come accade in altri paesi». In pratica sarebbe un obbligo di ristrutturazione introdotto surrettiziamente.

Leggi anche: