Il 25 aprile in campagna di Carlo Verdone con il suo insolito «migliore amico»: «Quest’inverno ha fatto 85 frutti» – Il video

Carlo Verdone festeggerà il 25 aprile nella sua campagna a Cantalupo in Sabina, nel Lazio, non distante da Roma, dove spesso si ritira quando vuole riposarsi dalle fatiche del set e della città. «Sono in tuta campagnola ma chissene frega, lasciamo la città, veniamo qua, respiriamo aria buona… anche se sta arrivando un temporale, tanto per cambiare», dice in un messaggio condiviso sui social per fare gli auguri al suo pubblico, non prima però di aver mostrato una pianta alta più di 1 metro e 60 di cui è visibilmente orgoglioso. «Quando l’ho presa due anni fa era così», gesticola l’attore mettendo i palmi delle mani a mezzo metro da terra. Verdone non trattiene l’euforia a presentare il risultato delle sue fatiche ai suoi follower: «Volevo presentarvi il mio migliore amico, che è questo bel mandarancio. Sapete quanti frutti ha fatto questo inverno? Ne ha fatti 85. Lo amo quest’alberello».

Leggi anche: