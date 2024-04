Che tempo fa per il ponte del 25 aprile, temporali e freddo tormentano mezza Italia: ma nel weekend torna la primavera

Sarà un clima ballerino a caratterizzare il ponte per l’anniversario della Liberazione del 25 aprile, con il Nord-Ovest che sperimenterà una fase perturbata e il Sud che vedrà tornare la primavera. Nonostante ciò, le temperature aumenteranno gradualmente verso i valori tipici del periodo su tutto il territorio nazionale. È quanto si apprende dalle previsioni del meteorologo Lorenzo Tedici de Il Meteo.it, secondo cui nelle prossime ore le temperature del Meridione scenderanno di almeno 10 gradi, mentre le piogge colpiranno le regioni centrali, in particolare l’Emilia Romagna e il Sud tirrenico. Tuttavia, si prevede che la festa della Liberazione porti un po’ di sollievo dal freddo: le temperature minime rimarranno fresche, con valori delle minime intorno ai 3-5°C in pianura e le massime che aumenteranno di 8-9°C. Sarà, infatti, il 25 aprile a segnare la fine del freddo, con la scomparsa della massa d’aria polare che ha causato valori record per la stagione. Rimarrà, però, la minaccia di piogge intense sulle regioni nord-occidentali durante il weekend, anche se il clima sarà decisamente più «mite» grazie ai venti di Scirocco.

Il meteo giorno per giorno

Entrando più nel dettaglio, oggi 24 aprile il Nord-Est resta instabile. Altrove, regna il sole. Al centro, instabilità con temporali e neve a quote elevate (1000 metri), mentre al sud il tempo è via via più fresco. Giovedì 25 aprile, il nord sarà tendenzialmente soleggiato con rovesci nel pomeriggio, il centro resterà stabile con qualche rovescio pomeridiano su Appennini e Adriatiche. Al sud, si prevedono piogge sulle coste tirreniche di Campania, Calabria e Puglia. Venerdì 26, il nord peggiorerà con una maggiore probabilità di precipitazioni, soprattutto a Ovest, mentre al centro ci saranno instabilità e rovesci locali. Al sud, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso in tutte le regioni. Sabato 27, potrebbero esserci precipitazioni diffuse al Nord-ovest. Al centro e al Sud, invece, ci sarà bel tempo con il cielo prevalentemente sereno su tutte le regioni.

