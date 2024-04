Malore dopo le celebrazioni per il 25 aprile: muore la sindaca di Castellanza Mirella Cerini

Lutto improvviso a Castellanza, in provincia di Varese. La sindaca del Comune, Mirella Cerini, è morta oggi 25 aprile a pochi minuti dal termine delle celebrazioni per la Festa della Liberazione. Cerini, 50 anni, è stata trovata nel cortile del Municipio con ancora indosso la fascia tricolore. Cerini era al secondo mandato alla guida della cittadina di 14mila abitanti che delimita il Varesotto dalla città metropolitana di Milano. I cittadini e i colleghi sindaci della zona sono rimasti sconvolti dalla notizia. A colpire la sindaca è stato probabilmente un infarto. Secondo quanto ricostruisce il Corriere, al termine della cerimonia per il 25 aprile la sindaca aveva detto ad alcuni suoi assessori di non sentirsi bene e di voler salire in ufficio per bere qualcosa di caldo. Poco più tardi, attorno alle 13.30, il suo corpo esanime è stato rinvenuto nel cortile interno del Municipio da un agente del comando di polizia locale.

Il dolore dell’Anci

Ad esprimere dolore per la morte della sindaca è stato a nome dell’Anci il presidente Antonio Decaro: «La notizia della morte improvvisa di Mirella Cerini, sindaca di Castellanza, ci colpisce duramente», ha detto il primo cittadino di Bari. «A nome mio personale, dell’Anci e di tutte le sindache e tutti i sindaci d’Italia ci stringiamo alla famiglia di Mirella e alla comunità di cittadini che da otto anni la considerava un punto di riferimento essenziale per la città. Le circostanze della scomparsa di Mirella Cerini dicono molto di lei e della missione che aveva intrapreso: morire con la fascia tricolore ancora sul petto, poco dopo aver celebrato la Festa della Liberazione insieme ai propri concittadini, è un simbolo drammatico della dedizione con la quale la sindaca di Castellanza svolgeva il proprio compito. Siamo sicuri che il suo nome e il suo ricordo rimarranno per sempre nel cuore della sua gente e dei suoi colleghi amministratori».

