Joe Biden e la confessione sul suicidio dopo la morte della moglie e della figlia: «Ho pensato di andare sul ponte e saltare» – L’audio

«Sedevo e pensavo che avrei potuto prendere una bottiglia di scotch berla e ubriacarmi. Ho pensato che non si deve essere pazzi per suicidarsi. Ho pensato di andare sul ponte Memorial del Delaware e saltare». Queste le parole del presidente USA Joe Biden che, raccontando il suo dolore per la morte della sua prima moglie e della loro figlia in un’intervista alla star della radio Howard Stern, ha detto di aver pensato al suicidio. Biden non beve e non ha mai bevuto alcolici. Nel dicembre 1972, mentre Joe Biden era il senatore eletto, la moglie Neilia e sua figlia morirono in un incidente stradale, i suoi due figli sono rimasti invece feriti.

President Joe Biden On the Howard Stern show.



The president of the United States talks about himself thinking about suicide.#JoeBiden #HowardStern

pic.twitter.com/8YDHIfwLGf

— Meytar (@Meytar_D) April 26, 2024

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato inoltre di essere disposto a discutere pubblicamente con il suo avversario repubblicano, l’ex presidente Donald Trump, che affronterà alle elezioni di novembre. Alla domanda del conduttore Howard Stern se avrebbe intrapreso un dibattito pubblico con il suo predecessore l’81enne ha risposto: «Lo farò, da qualche parte. Non so quando. Sarei felice di poterlo fare»

Leggi anche: