Blitz degli attivisti pro Gaza allo stand con Sangiuliano, la protesta alla Fiera del Libro di Tunisi: «Italia fascista e sionista» – Il video

C’è il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano nel momento in cui un gruppo di attivisti filopalestinesi ha fatto irruzione nello stand dell’Italia alla Fiera del Libro di Tunisi. Gli attivisti sono saliti sul palco con le bandiere della Palestina e della Tunisia, intonando cori come: «Italia fascista, Italia sionista». Mentre andava in scena la protesta, il ministro Sangiuliano era ormai lontano dallo stand. Come spiegano fonti del Mic, Sangiuliano si stava allontanando proprio in quel momento e si dirigeva verso l’aeroporto.

