Paga un mese di affitto sull’Isola d’Elba dopo le foto in chat, ma quando arriva scopre che la casa vacanze non esiste: il caso di una turista di Trento

L’annuncio online sembrava invitante, ma soprattutto quella casa sull’Isola d’Elba deve essere sembrata irresistibile a una turista trentina caduta nella trappola di un 51enne di Milano. La donna ha scoperto di essere finita in una truffa solo una volta arrivata sull’isola. E solo dopo aver pagato. Come racconta il Giorno, la turista della provincia di Trento aveva trovato un annuncio on line in cui veniva offerto in affitto un «bellissimo appartamento» sull’Isola d’Elba. La donna ha quindi contattato l’autore dell’annuncio, per avere maggiori informazioni.

Le foto in chat

Tutto lo scambio tra l’inserzionista e la vittima si è svolto in chat. Mai una telefonata tra chi offriva quella casa per le vacanze e la donna. Sempre in chat l’uomo ha mandato diverse foto della casa, con tanto di indirizzo. Quegli scatti sono piaciuti a tal punto alla turista, da convincerla anche a mandare una caparra, così da non farsi scappare l’offerta apparentemente imperdibile. La donna ha mandato via bonifico 400 euro all’uomo, che le avrebbe assicurato l’appartamento in affitto per un mese intero.

La scoperta della truffa

Una volta sull’isola, la donna ha provato a chiamare l’uomo dell’annuncio. Lui però da quel momento è scomparso, non ha più risposto al telefono né ai messaggi in chat. Ed è stato a quel punto che la turista ha capito che quel bellissimo appartamento non era mai esistito. Per lei non c’è stato altro da fare se non rivolgersi ai carabinieri di Porto Azzurro, che dopo la denuncia sono risaliti a un uomo di 51 anni originario di Milano e già noto per casi simili. La procura di Livorno ora lo indaga a piede libero per truffa.

