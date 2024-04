Milano, 19enne preso a calci e pugni in pieno centro per un iPhone 15 – Il video

Nel cuore della movida milanese un giovane di 19 anni è stato vittima di una brutale aggressione da parte di diversi rapinatori, mentre si trovava con quattro amici in attesa di un taxi in piazza XXV Aprile. L’episodio si è verificato intorno alle 5 del mattino di oggi, 27 aprile, e ha lasciato il ragazzo con il setto nasale rotto e lesioni dovute a calci e pugni inflitti dai rapinatori che sono riusciti nell’intento di derubare il giovane del suo iPhone 15. Secondo quanto riferito dagli amici della vittima agli agenti della questura, gli aggressori avrebbero dapprima circondato l’intero gruppo di amici della vittima per poi concentrarsi solo su di lui. Le immagini della scena sono state diffuse dalla pagine Instagram Welcome to Favelas e appaiono particolarmente violente.

La rapina e il pestaggio in piazza XXV aprile a Milano

Alcuni degli aggressori avrebbero anche impugnato cocci di bottiglia. Dopo aver compiuto il raid, i malviventi sono fuggiti, lasciando il giovane ferito a terra. Il video mostra il giovane rannicchiato al suolo mentre viene colpito da almeno altre tre persone che lo strattonano e lo trascinano per rubargli il telefono. La feroce aggressione è avvenuta in una delle zone centrali della vita notturna di Milano, dove Corso Como si congiunge con Corso Garibaldi. In breve tempo è giunta sul luogo un’unità del 118 che ha curato il giovane sul posto. Il 19enne infatti, ha preferito non farsi portare in ospedale. I testimoni non hanno saputo dire se gli aggressori fossero italiani o meno. Sono in corso le indagini per identificare gli autori della violenza.

Leggi anche: