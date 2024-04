Terremoto, scossa ai Campi Flegrei avvertita anche a Napoli

Secondo le risorse online si è sviluppato in mare

Una scossa di terremoto ha colpito i Campi Flegrei a Napoli. La scossa si è verificata intorno alle 5,40 di oggi, 27 aprile. Il terremoto è stato avvertito anche a Napoli. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia non ha ancora comunicato la magnitudo. Secondo le risorse online che la calcolano il terremoto si è sviluppato in mare tra i 6 e i 12 chilometri da Napoli e la magnitudo sarebbe di 4.8. I Campi Flegrei sono da anni sotto il fenomeno del bradisismo. L’ultimo precedente risale al 14 aprile 2024: all’epoca la magnitudo fu di 3.7. Nel frattempo è stata definita l’area rossa per il fenomeno.

