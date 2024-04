Terremoto in Toscana, oltre 50 scosse nel Mugello: «La situazione è sotto monitoraggio costante»

La Toscana è stata colpita da un intenso sciame sismico, con decine di scosse di terremoto iniziate dal primo pomeriggio di venerdì 26 aprile. Sono molte le scosse che sono state rilevate, con almeno una ventina di esse di magnitudo superiore a 2.0. E due più forti avvertite maggiormente dalla popolazione, con magnitudo di 3.1 (alle 0:58) e 3.0 (all’1:56). «Uno sciame sismico è in atto nella zona di Barberino di Mugello con scosse di lieve entità. La più alta è stata di magnitudo 3.1 Ml ma nelle ultime 12 ore si sono susseguite circa 45 scosse, monitoraggio del sistema regionale in corso», ha fatto sapere nella notte il governatore Eugenio Giani sui suoi canali social aggiungendo un’ora dopo che «una scossa di magnitudo 3.0 è stata avvertita dalla popolazione tra Barberino di Mugello e la Val di Bisenzio. Sono circa 50 le scosse registrate nello sciame sismico». Il Comune di Barberino precisa che «la situazione è costantemente monitorata ed al momento non risultano segnalazioni in merito a eventuali conseguenze».

