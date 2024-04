La nostalgia di Max Pezzali, il sarcasmo di Willie Peyote, il miglior Baby Gang: le nostre recensioni delle uscite della settimana

Dal ritorno meravigliosamente nostalgico di Max Pezzali a quello di Piero Pelù, buono anche se dimenticabile. Ottimi i Coma_Cose in una veste più pop, così come salutiamo felicemente la rinascita di Noemi e il ritmo brasileiro dei Selton. Nota di merito per due pezzi splendidi: quello di natura ancestrale e travolgente di Iosonouncane e quello dalla bellezza antica e definitiva di chiello. Una forza della natura i featuring tra Ivana Spagna e i Legno e tra Napoleone e Yung Snapp. Sezione album: passo deciso in avanti per Baby Gang con il suo concept gangsta rap album che se non riesce ad essere musicalmente intellettuale riesce perlomeno ad essere significativo. Solito gigante invece Willie Peyote, che si conferma artista impegnato e raffinato. Passiamo ai bocciati: il rock dei Bloom, nuovo progetto di Giusy Ferreri, è un po’ impolverato, il ritorno dei Viito scialbo, il rap di 22simba e Disme insufficiente. Chicca della settimana: Aprile di Lunedì Notte. A voi tutte le nostre recensioni della settimana.