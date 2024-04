Stupro di gruppo a Palermo, parte il processo: prima udienza il 15 maggio. Perché la vittima non sarà sentita in aula

Comincerà il 15 maggio e si svolgerà con il rito ordinario il processo ai sei ragazzi accusati di aver stuprato, nel luglio del 2023, una ragazza di 19 anni al Foro Italico di Palermo. Gli imputati avevano presentato richiesta di ammissione al rito abbreviato, condizionando l’istanza a una serie di nuove attività tra cui l’esame in aula della vittima. Cristina Lo Bue, gup di Palermo, ha però respinto la richiesta, dal momento che la ragazza «è già stata sentita numerose volte» e una nuova audizione non porterebbe ad altro che a «una vittimizzazione secondaria». In altre parole, costringerebbe la ragazza a rivivere il trauma, o subire ulteriori violenze psicologiche, senza che ce ne sia bisogno. La 19enne è stata sentita dal Gip di Palermo, Clelia Maltese, appena due mesi e mezzo fa, nel corso di un incidente probatorio.

Il vocale della ragazza

I legali dei sei ragazzi imputati per lo stupro avevano subordinato la richiesta di accesso al rito abbreviato anche alla convocazione in aula di un amico della vittima, che avrebbe dovuto riferire di un messaggio vocale ricevuto dalla 19enne attorno all’una la notte dello stupro. Anche questa istanza è stata respinta dal giudice per l’udienza preliminare. Nel vocale, che dura una trentina di secondi, la ragazza si sarebbe detta tranquilla e non avrebbe mostrato paura. Questi dettagli, secondo i legali dei sei imputati, dimostrerebbero che la ragazza era consenziente al rapporto sessuale di gruppo avvenuto in un cantiere abbandonato di Palermo. Alle 2 di notte la giovane avrebbe inviato un altro messaggio all’amico dicendo che non poteva più incontrarsi con lui.

Le parti civili

I sei ragazzi accusati dello stupro sono tutti in carcere. Al processo che inizierà il prossimo 15 maggio parteciperanno anche sette associazioni, che hanno chiesto di costituirsi parte civile e sono state ammesse. Si tratta di Associazione Millecolori onlus, Associazione nazionale Donne in rete contro la violenza, Associazione Le Onde, Biblioteca delle Donne centro di consulenza, Associazione Insieme a Marianna Aps, Associazione contro tutte le violenze e l’Associazione femminile La Casa di Venere. Sono state escluse invece l’Associazione Emily e Mezzocielo e l’Associazione Mete Aps. Ammesso come parte civile anche il Comune di Palermo, che sarà rappresentato dall’avvocata Roberta Saetta.

