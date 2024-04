Torino: manifestanti pro Palestina cercano di raggiungere la zona rossa. Respinti dalla polizia – Il video

Tensione a Torino dove un gruppo di attivisti pro Palestina e appartenenti ai centri sociali ha cercato di forzare il cordone di polizia nei pressi di Palazzo Nuovo, sede dell’università per raggiungere la zona rossa in piazza Carlina, dove è presente uno degli hotel che ospita la delegazione del G7. La polizia ha respinto i manifestanti con scudi e sfollagente. Le immagini diffuse dal centro sociale Askatasuna.

Più tardi c’è stato un altro contatto tra corteo e polizia, in via Santa Giulia, dove si erano spostati i manifestanti fatti allontanare da via Po. Alcuni di loro, militanti del centro sociale Askatasuna e dei collettivi studenteschi, hanno colpito con aste e bastoni uomini e mezzi della polizia, e sono stati respinti con l’uso di lacrimogeni. In precedenza la polizia aveva usato idranti per allontanare i manifestanti.

