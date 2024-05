La polizia fa irruzione alla Columbia University occupata: «Non sono studenti, solo Blac Block e anarchici» – Il video

La polizia Usa è entrata nella Columbia University per riprendere Hamilton Hall occupata dai manifestanti. Agenti in assetto anti-sommossa sono entrati dall’ingresso della 114esima strada del campus. Le forze dell’ordine stanno effettuando decine di arresti. Agli studenti dell’ateneo è stato ordinato di stare a casa o nei dormitori. Sul campus poliziotti stanno perquisendo le tende. L’intervento è arrivato su richiesta dell’università. Ed è la seconda dal 18 aprile, quando la presidente Minouche Shafik aveva chiesto l’intervento per sgombrare una tendopoli nel campus. Gli studenti filo-palestinesi si sono organizzati in una sorta di catena umana per respingerli.

Il comunicato

L’irruzione è cominciata con una scala attraverso una finestra. In un comunicato la Columbia ha detto che gli occupanti non le hanno lasciato scelta: «Ci rincresce che i manifestanti abbiano scelto una escalation della situazione attraverso le loro azioni. Dopo aver appreso che la Hamilton Hall era stata occupata, vandalizzata e bloccata abbiamo dovuto agire». Secondo la direzione il gruppo che ha occupato la Hamilton Hall è guidato da individui non affiliati all’ateneo. La polizia ha escluso di aver utilizzato gas lacrimogeno. La Columbia ha chiesto alla polizia di presidiare l’ateneo fino al 17 maggio: il 15 è prevista la cerimonia delle lauree, con 15 mila studenti interessati. La Cnn racconta di manifestanti ammanettati e fatti salire sui camion della polizia. Su Instagram il gruppo Columbia University Apartheid Divest ha denunciato l’irruzione.

Blac Bloc e anarchici

Prima dell’irruzione le forze dell’ordine avevano reso noto che nella Hamilton Hall si trovavano «i Black Block. Ci sono anarchici ben noti alla polizia», ha affermato alla Nbc Rebecca Weiner, responsabile per l’intelligence di New York. «Si tratta di gente che non professa ideologie o interessi politici, ma vuole solo creare confusione e scontrarsi con la polizia», ha aggiunto.

