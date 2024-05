Ogni incontro sulla legge di Bilancio d’ora in poi diventerà un ring. Giancarlo Giorgetti è diventato cintura nera di judo. Grazie ad Al Bano

Ora sono avvisati i questuanti in cerca di qualche spicciolo da inserire in legge di Bilancio, e pure i ministri che, come ogni anno, protesteranno per i tagli nella manovra. Davanti a loro si troveranno non solo il ministro dell’Economia e delle Finanze, ma una cintura nera di judo. Giancarlo Giorgetti l’ha ricevuta ieri al ministero dalla federazione mondiale di judo (IJF), e gliela ha consegnata a sorpresa il cantante Al Bano che è salito nel primo pomeriggio fra la curiosità dei dirigenti per gli scaloni del MEF entrando nell’ufficio del ministro.

Perché Al Bano ha portato la cintura nera al ministro

Albano Carrisi è infatti ambasciatore della Federazione internazionale di judo avendo composto l’inno internazionale di quello sport in occasione dei mondiali di Budapest di qualche anno fa (lo cantò anche di fronte a Vladimir Putin nel 2021). E insieme al presidente della IJF, Marius Vizer, ad altri dirigenti della federazione e a Felice Mariani, primo italiano a vincere una medaglia olimpica in quella disciplina, il cantante pugliese ha consegnato la cintura nera ad honorem a Giorgetti con una cerimonia ufficiale al MEF.

Giorgetti è sportivo, ma non sul ring. Ed è tifoso sfegatato del Southampton

Giorgetti ha un fisico imponente, ed è fra i pochi ministri sportivi, ma non è un campione di quella specialità. La cintura nera è stata consegnata con una motivazione in realtà piuttosto tardiva: come premio per la riforma dello sport che Giorgetti ha seguito come sottosegretario alla presidenza del Consiglio (e per «l’impegno che il ministro ha dimostrato nel promuovere uno stile di vita attivo e sano») nel primo governo gialloverde di Giuseppe Conte, quindi fra il 2018 e il 2019. Ma il ministro non ha sottilizzato sul punto e ovviamente ha ringraziato: «Sono onorato e commosso per questo riconoscimento, tanto più che lo sport, in generale, rappresenta per me non solo una passione ma anche un valore fondamentale per crescere e rinascere». Giorgetti in realtà è appassionato soprattutto di calcio, ed è tifoso sfegatato dei “Saints”, il soprannome della squadra del Southampton che quest’anno milita nella championship (la serie b inglese) dove in questo momento è al quarto posto /buono per i playoff) in una classifica dominata dal Leicester, già matematicamente promosso.

