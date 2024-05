«Non si strappano i diritti». Il criptico messaggio di Alessandra Mussolini – Il video

Molti non hanno recepito il messaggio anche perché il post era accompagnato solo da degli hashtag

«Non si strappano i diritti per un voto in più». Con queste parole l’europarlamentare Alessandra Mussolini ha lanciato sui social un video dove leva i pantaloni a un uomo e gli fa indossare una gonna gialla, colore di riferimento dell’Ucraina. Molti non hanno recepito il messaggio anche perché il post era accompagnato solo dagli hashtag #diritti #nonsistrappanoidiritti #diritticivili.

«Qualcuno che ha capito e ce lo spiega?» chiede Alessandra. E ancora: «Se ce la spiega, perché io non l ho capita, e non solo io a quanto pare». A cosa si riferiva l’eurodeputata? Alla questione ucraina (data la gonna gialla e la t shirt blu) o a un tema da lei molto sentito, ovvero i diritti civili delle persone LGBTQ+?

