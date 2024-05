Sat, Gmat, Act, Iels (e altri): tutti i test per accedere alle università internazionali. Dove si svolgono e come prepararsi

Terminate le scuole superiori, si può scegliere di iniziare un percorso universitario all’estero. Un’ottima occasione che permette di superare non solo i confini geografici del nostro Paese, ma anche quelli culturali. Tuttavia, per accedervi sono essenziali alcuni requisiti. Molte università e istituti di istruzione superiore richiedono, infatti, la certificazione di alcune competenze attraverso dei test di ammissione. Si tratta di esami standardizzati che si possono fare in diversi periodi dell’anno presso centri dedicati. Solitamente vengono programmati da questi ultimi in date specifiche durante l’anno e alcuni possono essere ripetuti più volte nell’arco dei 12 mesi per migliorare il punteggio raggiunto. Diversi atenei di prestigio, infatti, oltre a richiedere il superamento del test, vogliono anche un punteggio specifico. Servono a garantire che gli studenti abbiano le competenze linguistiche necessarie per riuscire a seguire i corsi in lingua, ma sono spesso utilizzati dalle università di prestigio anche come parte del processo di selezione per identificare i candidati più promettenti e adatti al loro programma di studio.

Quali sono i test di ammissione

Il primo passo per accedere agli atenei all’estero è senza dubbio informarsi sulle scadenze di iscrizione solitamente segnalate sui siti di ogni università. A seconda dell’indirizzo accademico scelto, vi è un test di ammissione che gli studenti italiani devono superare per poter provare le proprie abilità e conoscenze richieste. Ecco quali sono:

SAT (Scholastic Aptitude Test)

È il test attitudinale per eccellenza per poter studiare in quasi tutte le università degli Stati Uniti. È finalizzato a misurare le competenze in alcune materie e la capacità di pensiero critico. Si divide in due parti: il reasoning test che valuta la lettura critica, la scrittura e le competenze matematiche; e il subject test che si basa su una o più materie specifiche, quali letteratura, storia americana e internazionale o scienze. È possibile sostenerlo sia negli Usa che nelle città italiane presso centri che offrono la possibilità di svolgere la certificazione. Tra gli atenei più importanti che lo richiedono o lo raccomandano vi sono Yale, Harvard, Università di Boston e il California Institute of Technology.

ACT (American College Testing)

Viene richiesto spesso in alternativa al SAT per poter accedere nelle principali università statunitensi o del Canada. Si compone di un test di grammatica inglese, uno di matematica (trigonometria, algebra e geometria), una prova di lettura, un test di ragionamento scientifico (lettura di grafici, valutazione di dati, problem solving) e una parte opzionale dedicata alla scrittura sulla base di una traccia fornita dall’ateneo. Vi sono diversi corsi di preparazione per poterlo preparare in Italia ed è possibile sostenerlo nelle scuole superiori internazionali di Roma, Milano, Aviano e Viterbo.

IELTS (International English Language Testing System)

Viene richiesto per valutare la competenza linguistica degli studenti non madrelingua inglese che desiderano studiare in paesi all’estero che offrono corsi in inglese. È richiesto in paesi come Stati Uniti, Australia, Canada e Regno Unito. È considerata una delle certificazioni più importanti a livello globale per la lingua inglese e testa le capacità di ascolto (listening), lettura (reading), scrittura (writing), e conversazione (speaking).

TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

È simile allo IELTS poiché misura la competenza linguistica in inglese degli studenti internazionali. È riconosciuto per le domande di ammissione nelle università degli Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda, Regno unito o Canada. Anche in questo caso valuta le classiche quattro abilità linguistiche in lingua inglese: reading, listening, speaking, writing. Vi sono diversi centri in Italia che permettono di svolgere la certificazione. Il sito ufficiale del TOEFL offre una barra di ricerca per trovare il centro più vicino e le date annesse.

GRE (Graduate Record Examination)

Il GRE è richiesto nelle scuole prestigiose di specializzazione, quali le Business School e le Law School di degli Stati Uniti. Serve per accedere ai corsi di specializzazione (master e dottorati) e valuta le abilità verbali, quantitative e analitiche dei candidati. A occuparsi della somministrazione del test in Italia o negli altri Paesi è l’organizzazione statunitense Educational Testing Service (ETS), che offre un sito per poter cercare il centro più vicino.

GMAT (Graduate Management Admission Test)

È utilizzato per l’ammissione agli atenei che offrono corsi in ambito economico e manageriale. Si divide in quattro aree d’esame: capacità analitiche e ragionamento quantitativo, ragionamento verbale e di espressione (correzione delle frasi, comprensione del testo e pensiero critico), scrittura e lettura. È utile per accedere negli atenei dei seguenti Paesi: Canada, Stati Uniti, Australia, Inghilterra, Paesi Bassi, Danimarca, Spagna, Francia, Cina e Singapore.

MCAT (Medical College Admission Test)

Il MCAT devono farlo svolgerlo tutti gli studenti che desiderano iniziare una scuola di medicina negli Stati Uniti o in Canada. È richiesto sia dall’Association of American Medical College che dall’American Association of College of Osteopathic Medicine. È finalizzato a selezionare gli studenti migliori. Le aree d’esame riguardano: fondamenti fisici e chimici dei sistemi biologici, fondamenti biologici e biochimici dei sistemi viventi, psicologia e ragionamento critico. Al momento, non si può sostenere in Italia. Le sedi più vicine sono in Francia o in Germania oppure direttamente negli Stati Uniti.

LSAT (Law School Admission Test)

È richiesto a tutti coloro che desiderano studiare giurisprudenza negli Stati Uniti e in Canada. Le aree d’esame sono: comprensione del testo, ragionamento logico, ragionamento analitico. Le università più famose di legge, come Harvard o Yale richiedono il LSAT con una valutazione di almeno 174 punti. Altre come la Columbia Law School, Stanford, l’Università di Chicago e la New York University ne vogliono invece 172.

