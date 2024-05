Tragedia in Valtellina, donna di 41 anni precipita dall’aerofune Fly Emotion e muore sul colpo

L’allarme a Bema nella tarda mattinata: ancora non chiare le cause dell’incidente. L’ipotesi di un malore durante la traversata

Tragedia a Bema, zona di montagna della Valtellina, in provincia di Sondrio. Una donna di 41 anni è morta oggi dopo essere precipitata nell’area dell’impianto sportivo dell’aerofune della Fly Emotion. Ancora da chiarire, al momento, la dinamica del drammatico incidente. L’impianto sportivo porta i turisti in cerca di emozioni mozzafiato tramite una fune dall’abitato di Bema all’altro versante della montagna, sulle Alpi Orobie. Dopo la diramazione dell’allarme, sono intervenuto poco dopo le 12 i servizi di emergenza sanitaria, con un elicottero, i tecnici del Soccorso Alpino, i vigili del fuoco e i carabinieri. Una delle ipotesi ora all’esame è che la donna possa essersi sentita male a pochi metri dalla stazione di arrivo, forse per un infarto. I movimenti «imprevisti» avrebbero provocato la sua caduta. Le indagini dovranno confermare o meno questa prima pista d’indagine.

(foto Fly Emotion Fb)

