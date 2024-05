L’arresto di Toti prima dell’incontro con Briatore, l’imprenditore scioccato: «A me i pm hanno perseguitato per 12 anni: spero chiarisca»

L’arresto di Giovanni Toti è stato per Flavio Briatore un fulmine a cielo sereno. I due si sarebbero dovuti incontrare proprio questa mattina a Ventimiglia, dove l’imprenditore avrebbe annunciato in conferenza stampa l’apertura del Twiga alla Baia Benjamin. «È stato uno shock – ha detto Briatore – L’ho saputo stamattina mentre venivo qui e mi auguro che tutto si chiarisca, perché in Italia ti condannano subito. Appena succede qualcosa, sei già condannato».

L’ordinanza degli arresti domiciliari è stata consegnata al governatore della Liguria dalla Guardia di Finanza mentre si trovava in un hotel a Sanremo. Da lì avrebbe poi raggiunto Briatore e il sindaco Flavio Di Muro. Briatore si mantiene fiducioso sull’amico e scettico sull’operato della magistratura genovese, che già in passato si era interessata a lui: «Speriamo che si chiarisca tutto. Sono convinto della persona – dice Briatore – Conosco Giovanni, credo, da trent’anni. Sono veramente scioccato. Pensate che a Genova i pm mi hanno perseguitato per dodici anni, per poi assolvermi. Speriamo si risolva nel più breve tempo possibile».

Leggi anche: