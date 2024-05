Hamas: «Netanyahu è tornato al punto di partenza». Nessuna svolta nei negoziati con Israele

Hamas ha fatto sapere che sono finiti i colloqui al Cairo e che il premier israeliano Benjamin Netanyahu è tornato al punto di partenza. A parlarne è Haaretz, citando anche una fonte israeliana secondo cui non c’è alcuna svolta nei negoziati, anche se la delegazione è rimasta nella capitale egiziana. Hamas ha annunciato che squadre mediche hanno trovato una terza fossa comune all’interno dell’ospedale al-Shifa di Gaza City con 49 corpi. Sono sette in totale le fosse comuni all’interno degli ospedali di Gaza. Ieri l’esercito israeliano ha preso il controllo del valico di Rafah. Intanto Hamas ha reso noto che i suoi combattenti stanno lottando contro le truppe israeliane a est di della città a sud della Striscia. Secondo il Guardian, i residenti hanno detto che i combattimenti sono ancora in periferia. Gruppi armati di Hamas, Jihad islamica e Fatah hanno affermato in dichiarazioni separate che gli scontri a fuoco sono continuati a Gaza centrale mentre i residenti del nord di Gaza hanno riferito di bombardamenti di carri armati israeliani contro le aree orientali della città.

