Internazionali di Roma, Berrettini annuncia il ritiro: «Non sono pronto, rischio di farmi male»

Sul campo rosso di Roma non ci sarà neanche Matteo Berrettini, che si preparava al debutto agli Internazionali Bnl al Foro Italico nel derby con Stefano Napolitano giovedì 9 maggio. Dopo Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, è suo l’ultimo ritiro eccellente, che il 28enne ha annunciato in conferenza stampa visibilmente deluso. «Non riuscirò a giocare, ho provato a fare di tutto, ma non sono pronto per competere. Rischio di farmi male e stare fermo», ha detto ai giornalisti, confermando il forfait dal torneo Masters 1000, «ho preso tante medicine che mi hanno debilitato e non sento le forze che servono. Ho paura che giocando domani mi possa accadere qualcosa e, dopo aver vissuto tutto quello che ho vissuto, temo di farmi male di nuovo e stare fuori a lungo». Una decisione non semplice quindi, maturata non in seguito a un problema muscolare ma con il timore che il corpo possa tradirlo durante l’incontro. «Non voglio rischiare tutto questo. Ho voluto dirlo qui, in presenza, davanti a voi tutti, e non con un post sui social perché mi sembrava il minimo, essendo qui a Roma», ha aggiunto il tennista che al Foro Italico gioca in casa, «questo è un torneo che ormai non riesco a giocare da tre anni, è il torneo che mi ha fatto scegliere di diventare tennista». Pochi giorni prima, era toccato lo stesso annuncio anche a Jannik Sinner, che ha rivelato il persistere dei dolori all’anca che lo hanno condizionato nelle ultime uscite: «Dopo aver parlato di nuovo con i medici e gli specialisti dei miei problemi all’anca devo annunciare che purtroppo non potrò giocare a Roma».

