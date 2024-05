Stash, cantante dei The Kolors denuncia: «Perdonate l’assenza dai social ma ho subito un furto a casa»

Stash, il cantante dei Kolors, si è scusato per la sua assenza sui social con i propri fan spiegando di aver subito un furto in casa. Mentre il singolo Karma è appena uscito scalando le classifiche il cantante spiega: «Perdonate l’assenza proprio in questi giorni di uscita del nuovo singolo, ma ho subito un furto a casa e sto facendo tutte le denunce necessarie. Ringrazio le Forze dell’ordine che sono intervenute tempestivamente». Un pensiero va anche al nuovo brano che sta andando bene: «Intanto Karma viaggia nell’aria e sono felice che vi stia piacendo. A presto».

