Sanremo 2024, The Kolors – «Un ragazzo una ragazza»

La seconda partecipazione al Festival di Sanremo arriva in un momento favorevole per la band The Kolors. Il gruppo ha messo la propria firma sull’estate 2023 con il singolo Italodisco che è valso loro la vittoria della manifestazione Power Hits. La canzone è stata certificata quattro volte disco di platino e ha raggiunto i primi posti delle classifiche in Italia, Russia, Svizzera e Polonia. Alla kermesse sanremese porteranno il brano Un ragazzo una ragazza che racconta di una storia d’amore. I The Kolors sono formati dai cugini Fiordispino (Antonio Stash, voce, e Alex, batteria e percussioni) e dal bassista Dario Iaculli. Fino al 2022 con loro c’era anche Daniele Mora (sintetizzatore) che ha abbandonato la formazione. I quattro iniziano a Milano nel 2009 suonando tutte le serie al locale Le scimmie. Cinque anni più tardi pubblicano il primo album, I want, rigorosamente in lingua inglese. La raccolta di inediti viene curata dal tastierista di Elio e le Storie Tese Rocco Tanica, alias Sergio Conforti. La notorietà arriva con la partecipazione e la vittoria della 14esima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Durante la competizione pubblicano l’inedito Everytime e il secondo album Out, quattro volte disco di platino. Nel 2017 esce invece il terzo album, You. Il 2018 è l’anno della prima partecipazione a Sanremo: si posizioneranno noni con il brano inedito Frida (mai, mai, mai). Per adeguarsi alle regole imposte dal festival, la canzone sarà la prima del loro repertorio in lingua italiana.

Il testo di «Un ragazzo una ragazza» dei The Kolors

Serve un’idea

Continentale

Vorrei parlarti e mi vergogno come un cane

Tu aspetti il treno

Io al cellulare

Non trovo l’asso da giocare

Ma ormai, ai, ai

Lo sai che quando pensi di star bene poi ci rimani sotto

E lo sai, l’amore non si può cantare in una strofa da otto

È uguale, però sento la pelle bruciare, eh

Tanto con te rischio male, eh

Ma se mi guardi così

Se mi guardi così

(Sempre la stessa storia)

Un ragazzo

Incontra una ragazza

La notte poi non passa

La notte se ne va

Un ragazzo

Incontra una ragazza

Le labbra sulle labbra

Poi che succederà

E comprerei per te la luna se c’avessi money

Solo per cantarti ancora un po’

Un ragazzo

Incontra una ragazza

La notte poi non passa

Vedrai non finirà

Serve un’idea

Più del pane

Vorrei parlarti ma ho paura di ghiacciare

Siamo un incrocio

Fondamentale

E avrei bisogno di una chiave

Ma ormai, ai, ai

Lo sai che sei un proiettile nel cuore però avevo il giubbotto

E lo sai, cercarti è un po’ come aspettare ad un semaforo rotto

È uguale però sento la pelle bruciare, eh

Tanto con te rischio male, eh

Ma se mi guardi così

Se mi guardi così

(Sempre la stessa storia)

Un ragazzo

Incontra una ragazza

La notte poi non passa

La notte se ne va



