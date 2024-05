Firenze, 15enne denuncia una violenza sessuale durante la gita scolastica

Una studentessa straniera di 15 anni ha denunciato alla polizia, accompagnata dall’insegnante con cui si era confidata, di aver subito una violenza sessuale a Firenze, in una camera dell’albergo in cui alloggiava con il resto della classe. Secondo le informazioni raccolte dagli investigatori, il presunto aggressore sarebbe uno studente italiano, appena maggiorenne, di un altro istituto. È infatti questo il periodo delle gite di fine anno e il capoluogo toscano viene spesso scelto come meta dalle scuole di tutta Italia e non solo. Lo studente ha conosciuto la 15enne in hotel e l’avrebbe poi costretta a un rapporto sessuale in una delle camere, la notte tra domenica e lunedì scorso. La vittima ha raccontato quanto successo alle sue compagne di classe e ha poi parlato anche con una docente. L’insegnante l’ha accompagnata in ospedale, dove è stato attivato il cosiddetto codice rosa, il protocollo della Regione Toscana riservato alle vittime di violenza. Al pronto soccorso di Ponte a Niccheri, dopo le visite, ha denunciato il suo aggressore. La polizia ha fatto quindi un sopralluogo nella struttura alberghiera cercando di rintracciarlo ma sembrerebbe che la sua classe sia già ripartita da Firenze. Gli agenti hanno preso i nominativi di tutti gli studenti che hanno soggiornato nell’hotel in questi giorni, e i vestiti della 15enne sono nei laboratori della polizia scientifica per la ricerca del dna. Ventiquattr’ore prima in città è stata denunciata un’altra violenza sessuale, da parte di una studentessa ventenne che sarebbe stata assalita in un appartamento nel centro storico.

