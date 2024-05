Dai vertici politici ai consigli d’amore online, la nuova vita di Rocco Buttiglione: «Il sesso? Può essere dinamite e distruttivo»

Un content creator insolito, da 50mila contatti settimanali e oltre 5,2 milioni in due anni, 2mila follower e oltre 7.300 risposte. Quelle date a utenti di ogni età su Quora, il social network dei dubbi e delle domande. La cui formula è piaciuta a Rocco Buttiglione, 75 anni e una vita in politica, tanto che da quando è stato invitato a «rispondere ad alcune domande, due o tre anni fa,» racconta a Libero, ci ha preso gusto e non ha più smesso. «In quel periodo avevano coinvolto anche altre persone. Una di queste era Michelle Obama», spiega con un pizzico di orgoglio, «io rispondo quando ho tempo, magari quando sono in vacanza, da cellulare e da computer». Non un lavoro certo, un passatempo, ma che l’ex deputato, senatore e ministro ha preso sul serio: «Le mie figlie dicono che questa è un’estensione della mia insopprimibile vocazione didattica». E che spazia, dagli esteri alla filosofia, ma non solo. L’ex leader centrista, con un passato in Democrazia cristiana e poi in Unione di centro e altre sigle della stessa area, risponde anche ai dubbi dei giovani sull’amore e sulle relazioni. «Noi avevamo delle regole d’uso. La morale, in fondo, è una regola d’uso della realtà. Oggi i giovani, molto spesso, queste regole non ce le hanno. E allora hanno paura, giustamente. Si creano immagini fantastiche che non corrispondono alla realtà», ragiona Buttiglione, «a questi ragazzi hanno detto: fate ciò che volete. Ma la domanda che loro pongono in realtà è: che cosa vale la pena di volere? E nessuno li aiuta a capire. Allora si ritirano». L’ex politico usa quindi la piattaforma per dare le sue risposte, che ovviamente sono specchio dei suoi valori cattolici e mai nascosti. «Il matrimonio è sì rischioso. Vale però la pena se sei innamorato», si legge tra le sue risposte, «se non sei bello puoi diventare intelligente e colto, buono. Conta più di essere bello». E poi: «Il sesso è dinamite. Può rompere una montagna e farti arrivare a una miniera d’oro, ma può esplodere in mano e farti molto male. Io cerco di diminuire l’ansia e la paura dando alcune regole per l’uso». Buttiglione, spiega, interviene sul social per diminuire l’ansia e la paura di chi pone le domande, provando a dare alcune regole per l’uso: «L’amore non è solo istinto. Il rapporto con l’altro sesso chiede di essere contenuto in una relazione personale. Il sesso senza relazione personale è distruttivo». Un piccolo vademecum certamente inaspettato per un uomo con il suo passato e la sua carriera, ma che non è solo il frutto di una predisposizione all’insegnamento: «Nelle mie risposte invito a parlare tra loro e se ci sono problemi suggerisco di guardare avanti: la vita continua».

Leggi anche: