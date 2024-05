Torino, trova lavoro dopo lunghe ricerche: stroncata da un malore al primo giorno in negozio

Tragedia a Torino. Una donna di 53 anni che aveva appena trovato lavoro dopo lunghe ricerche, Daniela Cardillo, è stata stroncata da un malore nel primo giorno in cui doveva assumere il nuovo incarico. La donna era infine stata assunta da Blues, un negozio di abbigliamento alla periferia nord della città. Poco dopo essersi presentata nei locali di via Chiesa della Salute, ha accusato un malore e si è accasciata a terra. Lo riporta l’edizione locale del Corriere della Sera. I colleghi del negozio le hanno prestato i primi soccorsi e hanno chiamato l’ambulanza. Ma quando sono arrivati i soccorsi per la donna non c’è stato nulla da fare. La donna era sposata da sedici anni. Il negozio ha chiuso la saracinesca in segno di lutto, con gli altri dipendenti sotto shock per quanto accaduto.

