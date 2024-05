Flavio Briatore cerca dipendenti e mette l’annuncio sui social: «Ci servono camerieri e chef». Ecco quanta pagava nel 2016 – Il video

Flavio Briatore cerca dipendenti. In un video sui social, il noto imprenditore ha annunciato di essere alla ricerca di nuove figure in vista della stagione. «Abbiamo aperto La Rose Des Vents a Montecarlo, siamo partiti con una squadra che pensavamo fosse sufficiente, e invece no», premette l’imprenditore. «Ci mancano camerieri, chef de rang, sia in sala che in cucina abbiamo bisogno di ragazzi che hanno voglia di lavorare», annuncia. Quanto alla retribuzione, dichiara: «Lo stipendio da noi sapete che è sempre ai massimi rispetto a chiunque altro». Quanto sia la somma nello specifico però non lo chiarisce. Nel 2016 Briatore dichiarò che «un cameriere del Twiga, parlo di uno chef de rang che gestisce i tavoli, ha uno stipendio base di 2.500 euro e una media di mance di 4.000 euro alla settimana». Oggi nell’annuncio l’imprenditore specifica: «Se possibile cerco ragazzi di confine, come Ventimiglia e Bordighera». Inoltre, aggiunge, «anche il 15 e 16 giugno apriamo il Twiga Baia Beniamin e anche lì cerchiamo ragazzi e ragazze come camerieri e cameriere. Il 16 maggio – conclude – faremo un open day al Twiga di Montecarlo».

