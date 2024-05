Modena, mangiano pomodorini avariati a scuola: 30 bambini intossicati

Trenta bambini e una docente si sono sentiti male ieri, venerdì 10 maggio, a ricreazione, dopo aver mangiato dei pomodorini durante la merenda. L’episodio è accaduto in due diverse scuole primarie di Modena, “Emilio Pio” e “Galilei”. Il cibo – come riporta Modena Today – è stato fornito nell’ambito del progetto alimentare del ministero dell’Agricoltura, “Frutta e Verdura a scuola”. Uno dopo l’altro i bambini, scrivono i media locali, così come una insegnante avrebbero avvertito malori compatibili con una intossicazione alimentare. Due studenti sarebbero, inoltre, ricorsi alle cure ospedaliere. Nel frattempo, gli istituti scolastici emiliani hanno subito avvisato i genitori e il progetto – che dopo la degustazione di pomodorini aveva in programma altre date dedicate a fragole e carote – è stato annullato, come indicato immediatamente, dopo gli episodi, con un avviso diramato dalle dirigenti scolastiche.

