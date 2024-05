Superbonus, Giorgetti replica ai dubbi del collega di governo Tajani: «Ho una responsabilità e difendo gli interessi dell’Italia. Chiaro?»

«Io ho una responsabilità e difendo gli interessi dell’Italia come ministro delle finanze. Chiaro?». Questa la risposta, lapidaria, del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, a margine dell’evento Investopia, rispondendo ad una domanda sulle perplessità del collega di governo, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani sulla vicenda Superbonus.

Riguardo al Superbonus Tajani aveva dichiarato: «Ho qualche perplessità sulla retroattività dell’ultima proposta del ministro dell’Economia Giorgetti». Il vicepremier, ospite del Family Business Forum, a Lecco ha aggiunto: «Come Forza Italia vogliamo ascoltare le imprese e le banche per capire se ci sono dei danni o se bisogna intervenire in Parlamento per fare delle proposte, fermo restando l’intervento indispensabile per fermare i danni del Superbonus». Il titolare della Farnesina e leader di Forza è dubbioso anche sul passaggio dei rimborsi da quattro-cinque a dieci anni che «forse sono troppi». «Sulla base delle dichiarazioni di Giorgetti in Parlamento secondo cui l’emendamento è finalizzato a recuperare almeno 2,4 miliardi nel 2025-2026, possiamo stimare che saranno interessati almeno 16 miliardi di lavori attualmente in corso». Lo dice Ance all’ANSA, in merito ai lavori potenzialmente interessati dall’obbligo di rateizzazione.

Leggi anche: