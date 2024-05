Campi Flegrei, nuova scossa di magnitudo 3.7. Doppia scossa di terremoto anche in provincia di Reggio Calabria

Non risultano al momento danni registrati a persone o cose

A tre giorni dall’ultima scossa, la terra dei Campi Flegrei torna a tremare. Alle ore 13.25 di oggi, venerdì 10 maggio, è stata registrata una scossa di magnitudo 3.7, avvertita anche a Napoli. Alle 13.29, ha fatto sapere l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, si è verificata una seconda scossa, di magnitudo 1.7, sempre con epicentro nella zona dei Campi Flegrei.

Il terremoto in Calabria

La Campania non è l’unica regione italiana dove oggi la terra ha preso a tremare. Alle 11.54 si è verificato infatti un terremoto anche a Reggio Calabria. Secondo i dati ufficiali Ingv, si è trattato di un evento di magnitudo 3.5, avvenuto a 7 km a sud/est da Delianuova, in provincia di Reggio, a una profondità di 22 chilometri. Il sisma è stato seguito da un altro terremoto, di magnitudo 2.1, sempre alle 11:54, con epicentro a 8 km a sud di Scido. Stando alle segnalazioni raccolte dal Servizio Ingv «Hai Sentito il Terremoto», la scossa principale è stata avvertita, oltre che a Reggio Calabria, anche a Messina, Gioia Tauro, Palmi, Taurianova, Lamezia Terme, Rombiolo, Locri, San Ferdinando e San Calogero. Non risultano al momento danni a persone o cose.

Leggi anche: