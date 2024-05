Fedez visto la sera del pestaggio a Iovino: «Era con una ragazza bionda». I testimoni inguaiano il rapper: la lite in discoteca per difendere l’amica

C’era anche Fedez quando è stato pestato il personale trainer Cristiano Iovino in via Marco Ulpio Traiano a Milano. La notte tra il 21 e il 22 aprile scorso, due testimoni oculari hanno riconosciuto il rapper fra le nove persone che sono scese dal minivan scuro sotto casa di Iovino. Già noto per le presunte frequentazioni con Ilary Blasi e finito nel caso della separazione della showgirl con Francesco Totti, il 37enne quella sera aveva rifiutato il trasporto in ospedale. Così come non aveva voluto sporgere denuncia ai carabinieri, ai quali negò di aver riconosciuto le persone presenti al momento del pestaggio. A indicare la presenza di Fedez in quel momento sono stati una guardia giurata e il portinaio del complesso residenziale di via Traiano. Quella sera pioveva, ma uno dei due testimoni, spiega il Corriere della Sera, non avrebbe avuto dubbi sulla presenza del rapper: «C’era anche una ragazza bionda». Si tratterebbe della stessa ragazza vista in compagna di Fedez nelle immagini della rissa scoppiata poche ore prima nel privé della discoteca «The club».

Il volto di Fedez visto dalle telecamere

A indicare la presenza di Fedez alle 3.30 della notte tra il 21 e il 22 aprile in via Traiano ci sarebbero anche le telecamere di sicurezza del condominio. Secondo Repubblica, i filmati mostrano almeno parzialmente che cosa avvenne al momento del pestaggio di Iovino. In un pezzo di filmato di una trentina di secondi appare Fedez, assieme a una ragazza e un uomo pelato. Nel fascicolo aperto dalla pm Michela Bordieri per rissa e lesioni, Fedez non risulta indagato. Non c’è ancora una denuncia da parte della vittima, che avrebbe comunque 90 giorni per presentarla.

La lite in discoteca per Ludovica Di Gresy

Finora né Fedez né il suo staff ha confermato o smentito di essere stato presente al momento del pestaggio di Iovino. Nè tantomeno di essere stato presente quando è scoppiata la lite violenta al «The club», quando si festeggiava la fine del Fuorisalone. Lo sviluppo della nottata finita con la presunta spedizione punitiva contro Iovino sarebbe iniziato proprio con i fatti avvenuti in discoteca. Stando a quanto riferito dagli addetti alla sicurezza e dalle immagini del locale, spiega Repubblica, quella domenica sera Iovino vede Fedez in compagnia dell’amica Ludovica Di Gresy, anche lei non indagata. In quell’incrocio sarebbe volata qualche parola di troppo nei confronti della ragazza. A quel punto si scatena la reazione, con l’intervento anche di Christian Rosiello, nome noto della Curva Sud milanista, assieme ad altri due ultrà rossoneri, Riccardo Bonissi e Luciano Romano, oltre al rapper Taxi B. Gli addetti alla sicurezza intervengono e invitato tutti a lasciare il locale. Ma le due parti, secondo l’ipotesi degli inquirenti, si sarebbero poi ritrovate sotto casa di Iovino per chiudere i conti.

I rapporti di Fedez con i capi ultrà del Milan

Fedez non ha mai fatto segreto della sua vicinanza a certi gruppi del tifo organizzato milanista. Sui social era stata pubblicata anche una foto del rapper in compagnia di Emis Killa assieme ad alcuni esponenti ben noti della Curva Sud rossonera. Tra questi il capo ultrà Luca Lucci, già noto per la foto con la stretta di mano con Matteo Salvini. E poi «Alex Cologno», al secolo Islam Hagag, fido collaboratore di Lucci e socio con lui e il calabrese Rosario Trimboli del ristorante «I malacarne». E poi Fabiano Capuzzo, già condannato per tentato omicidio e arrestato nel 2022 per droga. Nella foto c’è anche Christian Rosiello, stretto conoscente di Fedez, anche lui presente alla serata in discoteca.

