Il caso degli abusi sessuali su una 12enne a Modena, la violenza dopo l’invito a casa da due amici di 15 e 16 anni

Una ragazzina di 12 anni sarebbe stata vittima di abusi sessuali da parte di due ragazzini poco più grandi di lei. La violenza sarebbe avvenuta qualche giorno fa, ma solo ieri la 12enne con i genitori si è presentata al pronto soccorso del Policlinico di Modena. Come riporta il Resto del Carlino, sono stati i medici ad allertare le forze dell’ordine, in attesa che nei prossimi giorni la famiglia della 12enne sporga formalmente denuncia. Secondo quanto emerso finora, gli abusi sarebbero avvenuti a casa della presunta vittima. La 12enne aveva invitato un’amica e i due ragazzini a casa sua. Di tratterebbe di un 15enne e un 16enne. Non è ancora chiaro se la ragazzina abbia conosciuto i due in ambiente scolastico o altrove. Una volta a casa, da parte dei due ragazzini sarebbero iniziate le avance poi degenerate nella violenza sessuale. Si attendono ora i risultati dei primi esami medici a cui si è sottoposta la 12enne al Policlinico modenese per trovare ulteriori riscontri sul suo racconto. I due ragazzini rischierebbero un’accusa di violenza sessuale di gruppo. Dopo essersi rivolta alle cure del Policlinico di Modena, in un’area dedicata ai minorenni, la 12enne è stata presa in carico dall’ospedale in un percorso dedicato e protetto.

