Modena, la ragazzina stuprata a 12 anni e il video sul telefonino dell’amica

Una ragazzina di 12 anni ha raccontato di essere stata violentata da due conoscenti di 15 e 16 a casa sua nel modenese. La visita della minore al Policlinico ha confermato lo stupro. I medici hanno inviato il referto alla procura dei minorenni. I fatti sarebbero avvenuti dopo un invito della ragazzina ai due ragazzi e a una sua amica. La denuncia verrà formalizzata solo oggi. I due rischiano un’accusa di violenza in concorso e aggravata. L’amica invece avrebbe girato dei video delle scene di violenza. Secondo il Corriere della Sera lo ha fatto per documentarle. Ma l’aspetto è ancora da verificare. La ragazzina ha conosciuto i due in ambito scolastico. Una volta arrivati a casa le hanno proposto di fare sesso, cosa che lei ha rifiutato. Nelle ore successive la madre della giovane si è resa conto che qualcosa non andava. Si è fatta raccontare tutto dalla figlia e l’ha portata in ospedale.

