Perché la missione lunare cinese non smentisce quella dell’Apollo 15

Sempre più diffuso in queste ore sui social è un confronto tra due video, entrambi recanti una scritta in cinese, che secondo chi condivide il contenuto dimostrerebbero che la missione Apollo 15 non si è verificata. Infatti, si sostiene che la seconda clip sia stata girata nell’ambito del programma spaziale cinese nello stesso luogo della prima, dove non ci sarebbero più i segni e i resti della missione statunitense. In realtà il confronto non dimostra che la missione Apollo 15 non si è verificata. Vediamo perché.

Per chi ha fretta:

Circola un confronto tra due video in cui appare la superficie lunare.

Secondo chi lo condivide, il secondo video mostrerebbe l’assenza di resti della missione Apollo 15 constatata da una missione cinese atterrata nello stesso punto.

Le missioni si sono svolte in luoghi diversi della Luna.

Nello specifico, la missione cinese è stata la prima ad atterrare sulla faccia oscura della luna.

Quindi, il video non dimostra che la missione Apollo 15 non si è verificata.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

Il modulo di atterraggio lunare e il rover cinesi non riescono a trovare alcuna traccia della missione Apollo nello stesso identico punto sulla Luna. Nessuna traccia, nessuna bandiera americana, niente. Prima o poi la verità verrà rivelata

La principale differenza tra la missione cinese e Apollo 15

Nel video condiviso sui social vengono accostate due filmati che scorrono indipendentemente uno a fianco all’altro. Il primo mostra alcune scene relative all’allunaggio della missione Apollo 15 che ebbe inizio il 26 luglio del 1971 e si concluse il successivo 7 agosto. Il secondo filmato mostra invece l’approdo sulla luna della missione Chang’e 4, parte de programma spaziale di esplorazione cinese della Luna, Partita il 7 dicembre 2018 e atterrata il 3 gennaio 2019, la navicella spaziale ha fatto il proprio allunaggio nel cratere Von Karman, sulla faccia oscura della Luna. Quello della missione Chang’e 4 è stato il primo allunaggio in assoluto mai effettuato dall’essere umano sulla faccia oscura della luna come all’epoca riportava il Guardian. Tutt’altro luogo quello interessato da Apollo 15, concentratasi intorno alla Rima Hadley, sulla faccia esposta del satellite, come spiega la Nasa nel riepilogo della missione.

I riscontri video e immagini delle missioni

Si può constatare che i video corrispondono effettivamente alle due missioni confrontando il rover lunare che si vede nella clip con quello che appare nelle immagini restaurate di Apollo 15 in questo articolo di Cbs.

La clip dell’allunaggio della missione Chang’e 4 è reperibile su YouTube a 2′ di questo video.

Conclusioni

Circola un confronto tra due video in cui appare la superficie lunare.

Secondo chi lo condivide, il secondo video mostrerebbe l’assenza di resti della missione Apollo 15 constatata da una missione cinese atterrata nello stesso punto. Le missioni si sono svolte in luoghi diversi della Luna. Nello specifico, la missione cinese è stata la prima ad atterrare sulla faccia oscura della luna. Quindi, il video non dimostra che la missione Apollo 15 non si è verificata.

