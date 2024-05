Torino, studentessa di 13 anni abusata nel bagno della scuola: professore indagato per violenza sessuale pluriaggravata

La ragazza aveva perso la voglia di andare a scuola, non studiava e non riusciva più a dormire

Un professore è stato allontanato da una scuola media in provincia di Torino, lo scorso febbraio: su di lui pende un’indagine per violenza sessuale pluriaggravata. Il fascicolo è stato aperto dopo la denuncia dei genitori di una studentessa 13enne ed è in mano alla pm Lisa Bergamasco. Secondo le accuse, riportate dalla Stampa, l’uomo avrebbe circuito la giovane, forzandola a consumare dei rapporti con lui nei bagni e nelle classi vuote dell’istituto. I genitori della ragazza hanno scoperto l’accaduto perché, improvvisamente, la figlia aveva perso la voglia di andare a scuola, non studiava e non riusciva più a dormire. Così, il padre della presunta vittima ha controllato il cellulare dell’adolescente, scoprendo dei messaggi Whatsapp scambiati tra lei e il docente. Allarmato, ha deciso di mostrare quelle chat alla preside. Immediato l’avvio della procedura di sospensione del professore, mentre veniva presentata una querela per violenza sessuale. Il docente, a sua volta, ha deciso di autodenunciarsi ed è stato sospeso sine die dalla direzione scolastica.

Leggi anche: