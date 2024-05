Amadeus con Papa Francesco per l’ultima diretta su Rai1 con «Arena di Pace 2024»: la tappa prima dell’addio

Amadeus si prepara all’ultima diretta per la Rai con la visita di Papa Francesco a Verona, in programma sabato 18 maggio. Prima dell’addio del conduttore diretto verso il Nove inizierà alle 10 su Rai1 davanti al pubblico dell’Arena di Verona, dove sono attese circa 10mila persone. Il programma «Arena di Pace 2024» andrà avanti fino alle 11.30, trasmesso come edizione speciale del Tg1 in collaborazione con il Centro televisivo vaticano. Da scaletta, dopo il primo quarto d’ora è previsto l’intervento del Papa che risponderà a una serie di domande sl tema «Giustizia e pace si baceranno». Previsto anche un collegamento con Israele e uno con la Cisgiordania.

L’addio previsto per il 1 giugno

Tra gli ospiti ci sarà Ligabue. E una rappresentanza della Fondazione Arena con i contanti lirici Luca Salsi, Sara Cortolezzis, Riccardo Rodos, Cecilia Gasdia al pianoforte. L’ultima apparizione di Amadeus sulla Rai è prevista poi per il 1 giugno, quando andrà in onda la puntata che conclude la stagione del quiz show «Affari tuoi». Sarà quella l’occasione per l’ex direttore artistico di Sanremo di salutare il pubblico della Rai prima della nuova avventura sulla piattaforma Discovery.

