Lorisexy1, la camgirl di OnlyFans accusata di estorsione: «Guadagno 700 euro a settimana»

«Sono rimasta incinta quando avevo quasi 17 anni. Ho dovuto interrompere gli studi e i miei genitori non mi hanno sostenuta. Così ho cominciato a lavorare sui siti per essere indipendente». Comincia così il racconto di Lorisexy1, camgirl di OnlyFans che arriva da Casalpusterlengo in provincia di Lodi. Un’attività che le fruttava fino a 700 euro a settimana. E che si è interrotta bruscamente a febbraio per un’inchiesta con l’accusa di estorsione. Nei confronti di uomini tra i 40 e i 68 anni residenti in tutta Italia. Per cifre che si aggirano intorno ai 130 mila euro. La procura ha chiesto il rinvio a giudizio.

La suocera

Nell’inchiesta, fa sapere l’edizione milanese del Corriere della Sera, c’è anche la suocera, 47 anni, titolare di alcuni dei conti correnti che la ragazza utilizzava per intascare i bonifici. Anche lei, come la 25enne, aveva fatto lo stesso mestiere, ma solo per un breve periodo, nel 2020. La ragazza, assistita dall’avvocata Federica Liparoti, ha voluto dare la sua versione alla pm Giulia Aragno: «Io guadagno a settimana circa 600-700 euro a seconda delle performance che faccio sui siti di videochat in cui lavoro. Di solito io sono online e gli utenti inviano token (gettoni, ndr) di 5 centesimi. Ho dei prezzi fissi che gli utenti pagano in base a delle performance che svolgo e che viene parametrato in base ai minuti». Le richieste, ha spiegato, «sono di tutti i tipi. Per esempio, un cliente voleva pagarmi solo per fare un video mentre mostro il seno in una spiaggia pubblica, scrivendoci sopra il suo nome».

