La singolare soluzione di Lollobrigida per i conflitti: «Tante guerre non ci sarebbero state con cene ben organizzate» – Il video

Mentre sui campi da tennis si giocano gli Internazionali di Roma, il ministero dell’Agricoltura ha organizzato un evento presso un proprio padiglione, allestito nel villaggio del Foro Italico. Lo stand si chiama Divina Nazione ed è uno spazio immersivo in cui, attraverso dei video, si celebra la ricchezza dei territori agricoli italiani, con una carrellata di prodotti tipici. Ieri sera, 17 maggio, per presentare l’iniziativa erano presenti il ministro della Difesa Guido Crosetto, il ministro per lo Sport Andrea Abodi, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e, ovviamente, il padrone di casa Francesco Lollobrigida. Il ministro dell’Agricoltura ha riflettuto con l’agenzia Vista degli aspetti conviviali dell’alimentazione. E ha dichiarato: «Quanto è importante stare a tavola, discutere, ragionare, bere un bicchiere di vino, dialogare… quante guerre non ci sarebbero state di fronte a cene ben organizzate?».

