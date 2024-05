Lorenzo Berlusconi vince il campionato di boxe. Il padre Pier Silvio: «Gli sport da combattimento veicolo di valori importanti come l’umiltà»

Lorenzo Berlusconi, nipote di Silvio e figlio di Pier Silvio e Silvia Toffanin, è il nuovo campione di boxe nella categoria «Contatto leggero» in Liguria. A 13 anni ha vinto la medaglia a Manesseno, in Valpolcevera, nella periferia genovese. Ad assistere alla vittoria, come riporta Il SecoloXIX, anche l’ad Mediaset. Il papà è anche lui appassionato di sport di combattimento e ha seguito, in disparte e senza clamore, l’ultima tappa ligure del Kombat Tour, circuito riconosciuto dal Coni. Lorenzo era tra i 180 ragazzi di tutte le età che si sono sfidati, accompagnati dalle loro famiglie. «Felice che mio figlio si dedichi agli sport da combattimento, veicoli di valori importanti: sacrificio e umiltà. Se fatti nel modo giusto sono tra i sport più formativi», ha detto alla testata. «Il piccolo Berlusconi è davvero bravino, ha una buona tecnica e d’altronde la palestra dove si allena è un ottimo centro», ha spiegato al quotidiano ligure Marco Costaguta, che con il collega di kick-boxing Matteo Pedemonte ha organizzato l’evento.

