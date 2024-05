Nubifragio su Milano e Monza, allerta rossa per le possibili esondazioni. La Regione: «Evitate spostamenti non necessari»

Un nuovo nubifragio si sta abbattendo in queste ore su Milano e sulle aree circostanti. Per le caratteristiche della perturbazione che viene da sud-ovest, la Protezione civile ha diramato nelle scorse ore l’allerta rossa per rischio idrogeologico. Sotto osservazione in particolare il territorio dei fiumi Seveso e Lambro, soggetti a possibile esondazioni come quelle della scorsa settimana. A Cesano Maderno (Monza e Brianza) un acquazzone si è già abbattuto nel pomeriggio: nell’arco di un’ora sono caduti in 90 millimetri di pioggia. Alcune vie, il parco Borromeo e un sottopasso sono stati chiusi e si segnalano auto in panne, cantine e box allagati. «Una cosa impressionante, sembrava di essere in mezzo ad una tempesta monsonica, di fronte ad eventi del genere ci si trova completamente spiazzati», ha detto il sindaco del Comune Gianpiero Bocca. A Monza squadre di volontari della Protezione Civile sono già in stato di allerta e dalle 21 di questa sera hanno iniziato a dislocare transenne e barriere da attivare nel caso il Lambro superasse il livello di guardia durante la notte. Secondo le previsioni e le allerte istituzionali, c’è da aspettarsi che la situazione peggiori nelle prossime ore, col prosieguo delle forti precipitazioni. Martedì 21 potrebbe essere dunque una giornata molto complicata per gli spostamenti, oltre che per il corso di alcuni fiumi. «Per il Seveso la vasca è stata svuotata e pronta a difendere Milano. Per il Lambro stiamo interloquendo con Aipo e disponendo presidi di protezione civile e MM a Pontelambro e nelle zone più a rischio. Sottopassi sotto controllo e da stamattina attuati interventi preventivo di pulizia», ha scritto su Facebook in previsione degli eventi l’assessore alla Sicurezza di Milano Marco Granelli. «Invito la popolazione a prestare la massima attenzione, seguendo le indicazioni delle autorità locali e consultando gli aggiornamenti meteo. Consigliamo di evitare spostamenti non necessari nelle zone interessate dalle allerte e adottare tutte le precauzioni necessarie per garantire la massima sicurezza», ha detto invece l’assessore regionale alla Protezione civile, Romano La Russa.

