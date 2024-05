Dai market, alle dirette in strada e quelle vip: le scosse ai Campi Flegrei si raccontano in rete – I video

C’è l’attore Francesco Paolantoni che raccoglie i suoi followers su Instagram tra una diretta e l’altra, ma anche chi gira raccontando cosa accade, tra bottiglie rotte e sacchetti che cadono, tra gli scaffali di un supermercato. Mentre i Campi Flegrei tremano, con la più forte scossa degli ultimi 40 anni, di magnitudo 4.4, i napoletani raccontano su Instagram e sui social il bradisismo che si è intensificato nelle ultime ore nella zona. «L’ho sentita bella forte», spiega Paolantoni, dalla sua casa al Vomero, mentre saluta gli abitanti di Pozzuoli, epicentro delle scosse di stasera.

C’è chi si filma per strada, tra recinzioni cadute. Il telegiornale campano di Canale 21 è in edizione straordinaria da ore, per seguire la situazione nelle zone coinvolte dallo sciame sismico di stasera.

E c’è chi, mentre lavora, sente le scosse e filma cosa è caduto tra gli scaffali di un supermercato Conad.

In rete circola un post con una piccola guida per preparare uno zainetto d’emergenza secondo i consigli della Protezione Civile.

Intanto vi lascio qui un'idea di borsa di emergenza come suggerita dalla protezione civile #terremoto pic.twitter.com/1GNFg6waIg — Latte e menta 🪶 (@hofattoclick) May 20, 2024

«C’è stata tanta paura, ma al momento non sono segnalati danni alle strutture. Dobbiamo essere molto prudenti, e molto attenti, ma cerchiamo di mantenere la calma. Nei limiti del possibile il mio appello alla popolazione è a mantenere la calma», ha spiegato ai microfoni di Canale 21, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi rivolgendo un appello alla popolazione per tenere i nervi saldi. «Ho gestito tante emergenze nel mio lavoro con la Protezione Civile. So bene che la paura è irrazionale – spiega Manfredi – non possiamo dire alle persone di non avere paura, ma l’invito è a non farsi prendere dal panico. Stiamo seguendo lo sciame e tutto il personale è operativo h24, così come la sala operativa della Prefettura». «Seguo personalmente con l’assessore Cosenza – ha aggiunto Manfredi – l’andamento eventi e le informazioni che abbiamo dalla Protezione Civile ci fanno pensare che il fenomeno in corso è significativo e in questa fase è comprensibile il panico dei cittadini».

