Napoli, la terra trema ai Campi Flegrei. Magnitudo 4.4, la più forte scossa degli ultimi 40 anni. Paura e gente per strada – Il video

Continua a tremare la terra ai Campi Flegrei. L’ultima scossa alle ore 21.50, che segue a quella più forte di magnitudo 4.4 avvertita stasera con epicentro Pozzuoli. Quella delle 20.10 dovrebbe essere invece quella di maggiore intensità degli ultimi quaranta anni, la più forte mai registrata da quando è ricomparso il fenomeno del bradisismo ai Campi Flegrei. Il sito dell’Ingv, dopo l’ultima scossa registrata poco prima delle 22 è down.

Lo sciame sismico

Il record precedente risale al terremoto del 27 settembre scorso. La terra ha tremato a partire dalle 19.51 e nei minuti successivi, l’ultimo fenomeno intorno alle 20.10. La magnitudo, secondo quanto riporta l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), dovrebbe magnitudo 3.5 per quella delle 19.51 e 4.4 per l’ultima registrata. L’epicentro è stato localizzato nel comune di Pozzuoli, ad una profondità di tre chilometri. Si tratta della più forte delle due scosse avvertite dalla popolazione. La prima si è verificata nella stessa area. Avvertite nettamente dalla popolazione, in diversi sono scesi per strada. In un video che circola sui social alcune immagini mostrano la merce caduta da diversi scaffali di un supermercato Conad.

Scuole chiuse a Pozzuoli

Scuole chiuse domani a Pozzuoli, epicentro dello sciame. Lo informa il Comune, sulla sua pagina Facebook. «Siamo riuniti – si legge in un post – per affrontare la situazione. Stiamo ricevendo diverse segnalazioni sia alla Protezione Civile che alla Polizia Municipale, ma le linee sono sovraccariche. In caso di difficoltà, potete utilizzare anche i messaggi del canale Facebook del Comune di Pozzuoli, e del sindaco Gigi Manzoni, indicando indirizzo compreso di civico e numero di telefono. Vi ricontatteremo appena possibile. Nel frattempo, per quanto possibile, vi chiediamo di mantenere la calma. Siamo tutti al lavoro per le dovute verifiche. Vi anticipiamo che domani le scuole resteranno chiuse per le dovute verifiche».

Leggi anche:

(in aggiornamento)