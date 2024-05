Shiva ai domiciliari annuncia nuovo singolo con foto segnaletica e impronte digitali: «First day out»

First day out, ovvero primo giorno fuori. Così si chiama, non a caso, il nuovo singolo annunciato da Shiva, il trapper arrestato lo scorso ottobre con le accuse di tentato omicidio, porto abusivo di arma da fuoco ed esplosioni pericolose per la sparatoria avvenuta a Settimo Milanese l’11 luglio. Poi, lo scorso 21 febbraio il gip gli ha concesso i domiciliari. Nel post in cui annuncia il brano in arrivo per mezzanotte in punto, ha condiviso due immagini, di cui una è la sua foto segnaletica e la seconda è la scheda decadattiloscopica, dove vengono raccolte le impronte digitali. Nella giornata di ieri, dopo mesi di silenzio, ha diffuso una foto con suo figlio in cui ha annunciato l’arrivo del suo nuovo album Milano Angels. «Questa foto è stata scattata il giorno in cui sono tornato a casa. Finalmente ho potuto riabbracciare mio figlio, Dio mi ha dato una seconda chance, spero che la mia storia diventi un esempio per me e un insegnamento per tutti», ha scritto il trapper. Nei mesi scorsi, Shiva aveva scritto anche una lettera al figlio dal carcere di San Vittore, poi pubblicata su Instagram dal suo staff: «In mezzo a tutto questo caos tu sei la mia benedizione. La peggiore condanna e la peggiore lezione che potessi ricevere».

Leggi anche: